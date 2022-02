Sanremo 2022, la classifica generale e chi vince (Di sabato 5 febbraio 2022) Nella classifica generale Mahmood e Blanco primi, Gianni Morandi secondo, Elisa terza. Sul palco ci sarà Marco Mengoni come superospite Leggi su vanityfair (Di sabato 5 febbraio 2022) NellaMahmood e Blanco primi, Gianni Morandi secondo, Elisa terza. Sul palco ci sarà Marco Mengoni come superospite

Advertising

SanremoRai : “Quando sei qui con me Questa stanza non ha più pareti” L’esibizione integrale è su RaiPlay ?… - SanremoRai : “Hit me Baby one more time” L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : “Per dimostrarti che se fossimo dei suoni, sarebbero canzoni E se fossimo stagioni, verrebbe l’inverno L’inverno de… - CarmignanoT : Emma - Ogni Volta È Così (Sanremo 2022) - ziomuro : #Sanremo2022: svelata la scaletta della finale -