Roma | Abraham sbotta sui social | messaggio dopo l’espulsione

(Di domenica 6 febbraio 2022) Goal News Lagioca in casa, l'arbitro è italiano e il VAR è italiano. Questo è il mondo in cui ci troviamo. Lagioca in casa, l'arbitro è italiano e il VAR è italiano. Questo è il mondo in cui ci troviamo, dice Mourinho. Un pareggio a reti inviolate chiude la partita trae Genoa all'Olimpico. Ai giallorossi manca l'occasione per mettersi alla prova sul treno per l'Europa e segnare ancora tre punti in classifica. Frustrazione verso la fine della partita, ma anche delusione per alcune elezioni arbitrali: queste le sensazioni dominanti, il primo a sfumare è José Mourinho. Al termine del duello ai microfoni di "DAZN", il tecnico portoghese lamenta il gol annullato di Nicolò Zaniolo. L'arbitro Abisso ha chiamatoun fallo all'inizio sull'avversario di un difensore Vasquez > Zaniolo espulso, ...

... all'Olimpico trae Genoa finisce in parità con il Var che annulla per un fallo in attacco diil gol al 90' di Zaniolo (poi espulso per proteste). Secondo 0 - 0 consecutivo per i liguri ......dopo un controllo al Var per un fallo disu Vasquez. Al 95' espulso Zaniolo, che dopo un primo giallo per essersi tolto la maglia ne prende un secondo per proteste. Il tabellino di- ...ROMA – Rui Patricio 6, Mancini 6, Smalling 6,5, Ibanez 6,5, Karsdorp 6 (71' Veretout 6), Oliveira 6 (57' El Shaarawy 6), Cristante 5,5, Mkhitaryan 6, Maitland-Niles 5,5 (57' Afena-Gyan 6,5), Zaniolo 5 ...Minuti finali movimentati in Roma-Genoa, in cui il protagonista assoluto è stato ... L’arbitro Rosario Abisso viene però richiamato al VAR per valutare un episodio ad inizio azione: Abraham pesta il ...