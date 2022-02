Pechino 2022 | short track | Italia argento nella staffetta mista

Leggi su sportface

(Di sabato 5 febbraio 2022) L’è medaglia d’delloai Giochi Olimpici invernali di. Martina Valcepina, Arianna Fontana, Andrea Cassinelli e Pietro Sighel si assicurano la medaglia dopo le cadute di Canada (poi penalizzata) e Ungheria, Sighel poi ci prova fino alla fine e non riesce a mettere il pattino davanti di un nulla. L’oro va alla Cina, arrivata in finale in virtù delle squalifiche di Usa e Russia in semifinale, che in 2’37?348 precede gli azzurri (2’37?364) e l’Ungheria (2’40?900). Fontana, Arianna Valcepina, Yuri Confortola e Andrea Cassinelli avevano superato i quarti di finale chiudendo al secondo posto, alle spalle della Cina. In semifinale l’schiera Martina Valcepina ...