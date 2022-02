Mourinho attacca: “Questo non è più calcio! Altri hanno il potere, la Roma è piccolina” (Di sabato 5 febbraio 2022) Il caos poco prima del termine di Roma-Genoa non ha lasciato indifferente José Mourinho. L’espulsione di Zaniolo con l’aggiunta del gol annullato ha sicuramente influenzato la partita e l’episodio è molto dubbio. Mourinho ai microfoni di Dazn sull’episodio: “Se l’arbitro ha deciso bene, allora il gioco che abbiamo giocato per tanti anni, è cambiato. Questo è un altro sport. Se questa è l’indicazione data agli arbitri, allora cambiamo il nome di Questo sport perché Questo non è calcio. Prosegue: “Se invece l’arbitro ha sbagliato, allora non sarà il primo ad esserne contento, ma con noi hanno sbagliato tante volte. Poi c’è un’altra opzione: Altri hanno potere e la Roma è ... Leggi su rompipallone (Di sabato 5 febbraio 2022) Il caos poco prima del termine di-Genoa non ha lasciato indifferente José. L’espulsione di Zaniolo con l’aggiunta del gol annullato ha sicuramente influenzato la partita e l’episodio è molto dubbio.ai microfoni di Dazn sull’episodio: “Se l’arbitro ha deciso bene, allora il gioco che abbiamo giocato per tanti anni, è cambiato.è un altro sport. Se questa è l’indicazione data agli arbitri, allora cambiamo il nome disport perchénon è calcio. Prosegue: “Se invece l’arbitro ha sbagliato, allora non sarà il primo ad esserne contento, ma con noisbagliato tante volte. Poi c’è un’altra opzione:e laè ...

