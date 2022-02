LIVE Volta a la Comunitat Valenciana 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Boaro e altri quattro corridori in fuga, gruppo a 3? (Di sabato 5 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.35 Ricordiamo i nomi dei cinque fuggitivi che stanno animando la corsa: Manuele Boaro (Astana Qazaqstan Team), Angel Madrazo (Burgos-BH), Antonio Jesus Soto (Euskaltel-Euskadi), Urko Berrade (Equipo Kern Pharma) e Kenny Molly (Bingoal Pauwels Sauces WB). 15.32 In particolare sono Quick-Step e Bora Hansgrohe le due squadre a spingere in questa fase: i primi vogliono gestire la situazione per la volata di Jakobsen, i secondi vogliono proteggere la maglia gialla Vlasov. 15.29 Valverde che ha vinto quattro tappe in carriera alla Volta a la Comunitat Valenciana: due nel 2004 e due nel 2018. In entrambi i casi lo spagnolo si è aggiudicato anche il successo finale in classifica generale. 15.26 Il vantaggio dei cinque attaccanti sul ... Leggi su oasport (Di sabato 5 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.35 Ricordiamo i nomi dei cinque fuggitivi che stanno animando la corsa: Manuele(Astana Qazaqstan Team), Angel Madrazo (Burgos-BH), Antonio Jesus Soto (Euskaltel-Euskadi), Urko Berrade (Equipo Kern Pharma) e Kenny Molly (Bingoal Pauwels Sauces WB). 15.32 In particolare sono Quick-Step e Bora Hansgrohe le due squadre a spingere in questa fase: i primi vogliono gestire la situazione per la volata di Jakobsen, i secondi vogliono proteggere la maglia gialla Vlasov. 15.29 Valverde che ha vintotappe in carriera allaa la: due nel 2004 e due nel 2018. In entrambi i casi lo spagnolo si è aggiudicato anche il successo finale in classifica generale. 15.26 Il vantaggio dei cinque attaccanti sul ...

