Furto aggravato in concorso: denunciate tre persone (Di sabato 5 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Furto aggravato in concorso: è questo il reato di cui dovranno rispondere un uomo e due donne (tutti di origini romene e residenti a Napoli, di età compresa tra i 25 e i 40 anni), denunciati dai Carabinieri della Compagnia di Avellino. La pattuglia della Sezione Radiomobile era impegnata in un servizio di controllo alla circolazione stradale nel capoluogo irpino, quando ha intimato l'"Alt" al conducente di un'autovettura in transito. A bordo della station wagon tre persone. Il loro atteggiamento sospetto ha indotto i militari ad approfondire le verifiche e, all'esito di perquisizione, nel bagagliaio dell'auto sono stati rinvenuti prodotti alimentari per un valore di qualche migliaio di euro. I tre, che non sono stati in grado di fornire alcuna valida giustificazione circa la merce ...

