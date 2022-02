Festival di Sanremo, indiscrezione di Dagospia su uno dei cantanti in gara: “Bevi di meno!” (Di sabato 5 febbraio 2022) Visti gli ascolti che hanno registrato le puntate e le discussioni sui social, quest’ultima edizione del Festival di Sanremo ha riscosso un notevole successo. Nemmeno la gara canora, però, è stata risparmiata dalle inaspettate indiscrezioni di Dagospia. “Bevi di meno” – In questa nuova edizione della kermesse non sono certamente mancate le polemiche sia su alcuni L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 5 febbraio 2022) Visti gli ascolti che hanno registrato le puntate e le discussioni sui social, quest’ultima edizione deldiha riscosso un notevole successo. Nemmeno lacanora, però, è stata risparmiata dalle inaspettate indiscrezioni di. “di meno” – In questa nuova edizione della kermesse non sono certamente mancate le polemiche sia su alcuni L'articolo

Advertising

LoredanaBerte : Nessun uomo 'perbene' mi ha mai chiesto scusa, nè io nè mia sorella abbiano mai vinto Sanremo in gara. Eppure quest… - Agenzia_Ansa : SANREMO 2022 | Marco Mengoni è pronto a sbarcare al festival di Sanremo. L'organizzazione starebbe definendo gli ul… - SanremoRai : Puoi seguire la 4ª serata del Festival di Sanremo ?? in TV su Rai1 ?? sulle frequenze di Radio2 ?? in streaming su R… - januariapiromal : Sanremo 2022, ecco chi sono gli stylist dietro i look più iconici del Festival - Emma04759096 : RT @LoredanaBerte: Nessun uomo 'perbene' mi ha mai chiesto scusa, nè io nè mia sorella abbiano mai vinto Sanremo in gara. Eppure questo tra… -