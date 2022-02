Covid, in Italia quarantena ridotta per i no-vax: la circolare del Ministero (Di sabato 5 febbraio 2022) Roma – quarantena ridotta a 5 giorni per i non vaccinati e per chi non ha completato il ciclo vaccinale contro il Covid in caso di contatto stretto con una persona positiva. Lo prevede una circolare del Ministero della Salute, che aggiorna le misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti e ad alto rischio di casi di infezione. “Fatta salva la disposizione dell’autosorveglianza per coloro che hanno ricevuto la dose booster o che hanno completato il ciclo vaccinale primario entro 120 giorni, che sono guariti entro 120 giorni o che sono guariti dopo il completamento del ciclo primario – si legge nella circolare firmata dal direttore della Prevenzione sanitaria del Ministero della Salute, Gianni Rezza – per tutte le altre fattispecie la ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 5 febbraio 2022) Roma –a 5 giorni per i non vaccinati e per chi non ha completato il ciclo vaccinale contro ilin caso di contatto stretto con una persona positiva. Lo prevede unadeldella Salute, che aggiorna le misure die autosorveglianza per i contatti stretti e ad alto rischio di casi di infezione. “Fatta salva la disposizione dell’autosorveglianza per coloro che hanno ricevuto la dose booster o che hanno completato il ciclo vaccinale primario entro 120 giorni, che sono guariti entro 120 giorni o che sono guariti dopo il completamento del ciclo primario – si legge nellafirmata dal direttore della Prevenzione sanitaria deldella Salute, Gianni Rezza – per tutte le altre fattispecie la ...

