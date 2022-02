CorSport: Venezia-Napoli, Osimhen e Insigne tornano titolari (Di sabato 5 febbraio 2022) Il Corriere dello Sport dà le ultime di formazione per Venezia-Napoli, in programma domani alle 15. A parte Anguissa e Koulibaly, mancheranno l’infortunato Lozano e Tuanzebe, alle prese con la lombalgia. Sono di nuovo disponibili sia Ospina che Ounas. Osimhen aspira ad una maglia da titolare: giocherà con una nuova maschera protettiva, più leggera e di dimensioni più ridotte, in modo da ampliare la sua visuale. Il quotidiano sportivo scrive che sicuramente sarà titolare Lorenzo Insigne. “Ieri Ospina si è allenato regolarmente dopo aver saltato l’ultima con la Colombia per un’intossicazione: inevitabile rilanciare il classico dualismo dei pali con Meret, al momento ritenuto in vantaggio rispetto al collega. S’è rivisto in campo anche Ounas, ormai totalmente guarito dopo il preoccupante esito delle visite post Covid ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 5 febbraio 2022) Il Corriere dello Sport dà le ultime di formazione per, in programma domani alle 15. A parte Anguissa e Koulibaly, mancheranno l’infortunato Lozano e Tuanzebe, alle prese con la lombalgia. Sono di nuovo disponibili sia Ospina che Ounas.aspira ad una maglia da titolare: giocherà con una nuova maschera protettiva, più leggera e di dimensioni più ridotte, in modo da ampliare la sua visuale. Il quotidiano sportivo scrive che sicuramente sarà titolare Lorenzo. “Ieri Ospina si è allenato regolarmente dopo aver saltato l’ultima con la Colombia per un’intossicazione: inevitabile rilanciare il classico dualismo dei pali con Meret, al momento ritenuto in vantaggio rispetto al collega. S’è rivisto in campo anche Ounas, ormai totalmente guarito dopo il preoccupante esito delle visite post Covid ...

Advertising

napolista : CorSport: #VeneziaNapoli, Osimhen e Insigne tornano titolari Il nigeriano in vantaggio su Mertens. Ancora dubbi su… - CalcioNapoli24 : - SiamoPartenopei : Venezia-Napoli, Osimhen-Insigne dal 1'! CorSport: è la domenica dei grandi ritorni - salvione : Probabili formazioni Venezia-Napoli: aggiornamenti - salvione : Napoli al lavoro per il Venezia: personalizzato in campo per Ounas -