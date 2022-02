Chi scrive l’agenda Mattarella? Il mosaico di Fusi (Di sabato 5 febbraio 2022) Dall’agenda Draghi a quella Mattarella è un attimo. Appena il balzo di 30 minuti e una sessantina di applausi all’ intervento del presidente della Repubblica bis nell’aula di Montecitorio; e un anno di provvedimenti draghiani su Covid e Pnrr. E poi? Poi si vedrà. La travagliata settimana di rodeo dei Grandi Elettori ha non solo terremotato le coalizioni di centrodestra e centrosinistra nonché scosso alcune leadership di partito, ma anche e soprattutto cambiato l’assetto del quadro politico inserendo un elemento potenzialmente disgregante: l’avvio del “pensionamento” di Mario Draghi, escluso dal Quirinale e con una permanenza a Palazzo Chigi limitata dal perimetro temporale che porta alla fine naturale della legislatura. Di qui la necessità di salvaguardare quanto di buono è stato finora fatto e consolidare il panorama politico al fine di continuare a ... Leggi su formiche (Di sabato 5 febbraio 2022) DalDraghi a quellaè un attimo. Appena il balzo di 30 minuti e una sessantina di applausi all’ intervento del presidente della Repubblica bis nell’aula di Montecitorio; e un anno di provvedimenti draghiani su Covid e Pnrr. E poi? Poi si vedrà. La travagliata settimana di rodeo dei Grandi Elettori ha non solo terremotato le coalizioni di centrodestra e centrosinistra nonché scosso alcune leadership di partito, ma anche e soprattutto cambiato l’assetto del quadro politico inserendo un elemento potenzialmente disgregante: l’avvio del “pensionamento” di Mario Draghi, escluso dal Quirinale e con una permanenza a Palazzo Chigi limitata dal perimetro temporale che porta alla fine naturale della legislatura. Di qui la necessità di salvaguardare quanto di buono è stato finora fatto e consolidare il panorama politico al fine di continuare a ...

