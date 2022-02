Amici, non c’è pace per lei: vittima di un nuovo infortunio (Di sabato 5 febbraio 2022) nuovo infortunio per una protagonista assoluta di Amici. Andiamo a scoprire chi è e che cosa è successo all’interno della trasmissione. Uno dei volti più amati di Amici si è infortunato nuovamente. Infatti la notizia è esplosa in rete e successivamente è stata confermata dalla stessa protagonista. Scopriamo che è successo durante il talent show di Maria De Filippi. Il logo della trasmissione di Canale 5 (via Screenshot)Uno dei volti più amati di Amici si è infortunato nuovamente. Stiamo parlando di Giulia Stabile che non riesce a trovare pace dal punto di vista fisico. Infatti dopo l’ultimo infortunio alla coscia, la ballerina è apparsa su Instagram con una vistosa fasciatura al braccio. Al momento nessuno sa con certezza quale siano le cause della ... Leggi su vesuvius (Di sabato 5 febbraio 2022)per una protagonista assoluta di. Andiamo a scoprire chi è e che cosa è successo all’interno della trasmissione. Uno dei volti più amati disi è infortunato nuovamente. Infatti la notizia è esplosa in rete e successivamente è stata confermata dalla stessa protagonista. Scopriamo che è successo durante il talent show di Maria De Filippi. Il logo della trasmissione di Canale 5 (via Screenshot)Uno dei volti più amati disi è infortunato nuovamente. Stiamo parlando di Giulia Stabile che non riesce a trovaredal punto di vista fisico. Infatti dopo l’ultimoalla coscia, la ballerina è apparsa su Instagram con una vistosa fasciatura al braccio. Al momento nessuno sa con certezza quale siano le cause della ...

