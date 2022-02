Via 5 consiglieri in poche ore, Boris Johnson verso le Idi di marzo (Di venerdì 4 febbraio 2022) Fra il 3 e il 4 febbraio si è verificata un’autentica ondata di dimissioni all’interno dello staff di consiglieri di Boris Johnson, a seguito delle inchieste sul cosiddetto party-gate. Per i media britannici sono infatti salite a 5 le partenze da Downing Street iniziate il 3 febbraio quando, nell’arco di poche ore, Munira Mirza, una stretta collaboratrice del premier, e Jack Doyle, il responsabile della comunicazione, hanno annunciato il loro addio. L’ultima a lasciare è Elena Narozanski, componente della Policy Unit, insieme a Dan Rosenfield, capo dello staff, e Martin Reynolds, responsabile della segreteria di Johnson. Lo staff di Johnson e il party-gate Lo stato maggiore di Downing Street si trova in difficoltà. Tre dei collaboratori si sono ritrovati coinvolti nello scandalo del ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 4 febbraio 2022) Fra il 3 e il 4 febbraio si è verificata un’autentica ondata di dimissioni all’interno dello staff didi, a seguito delle inchieste sul cosiddetto party-gate. Per i media britannici sono infatti salite a 5 le partenze da Downing Street iniziate il 3 febbraio quando, nell’arco diore, Munira Mirza, una stretta collaboratrice del premier, e Jack Doyle, il responsabile della comunicazione, hanno annunciato il loro addio. L’ultima a lasciare è Elena Narozanski, componente della Policy Unit, insieme a Dan Rosenfield, capo dello staff, e Martin Reynolds, responsabile della segreteria di. Lo staff die il party-gate Lo stato maggiore di Downing Street si trova in difficoltà. Tre dei collaboratori si sono ritrovati coinvolti nello scandalo del ...

