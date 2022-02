Seta | benefici per la pelle del corpo | tra morbidezza e idratazione

Leggi su amica

(Di venerdì 4 febbraio 2022) E, visti iper ladel, quella con lasarà una storia d’amore ancora molto lunga. Un materiale prezioso per la, ma anche per la società e l’economia. La, infatti, è sostenibile ed eco-compatibile e permette il sostentamento di numerosi sistemi economici. Per lungo tempo considerata una fibra tessile di lusso, da riservare all’alta moda e ad abiti raffinati, larivela preziosianche per la skincare. E, in particolare, per la cura del, sebbene siano note soprattutto le proprietà dellapere capelli. Il motivo è molto semplice: laha un effetto idratante sulla. O meglio, la protegge dalla ...