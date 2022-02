Serie A, l’Inter può ammazzare il campionato: tornano di moda i playoff (Di venerdì 4 febbraio 2022) Battendo il Milan, l’Inter potrebbe ammazzare il campionato. E così torna in auge l’idea di portare i playoff in Serie A Alessandro Barbano sul Corriere dello Sport torna a sponsorizzare i playoff. Se invece l’Inter vincesse i due scontri diretti con Milan e Napoli, il campionato sarebbe quasi finito. Inzaghi terrebbe sette punti di distanza dalla seconda, che diventerebbero dieci se si aggiudicasse il recupero contro Mihajlovic. Ma anche l’ipotesi di vincere una delle due partitissime e pareggiarne un’altra darebbe all’Inter un vantaggio di almeno quattro punti sulla seconda, con una gara in più da giocare. In un caso e nell’altro lo scudetto sarebbe parzialmente ipotecato a tredici partite dal termine. Se poi domenica 13 ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 4 febbraio 2022) Battendo il Milan,potrebbeil. E così torna in auge l’idea di portare iinA Alessandro Barbano sul Corriere dello Sport torna a sponsorizzare i. Se invecevincesse i due scontri diretti con Milan e Napoli, ilsarebbe quasi finito. Inzaghi terrebbe sette punti di distanza dalla seconda, che diventerebbero dieci se si aggiudicasse il recupero contro Mihajlovic. Ma anche l’ipotesi di vincere una delle due partitissime e pareggiarne un’altra darebbe alun vantaggio di almeno quattro punti sulla seconda, con una gara in più da giocare. In un caso e nell’altro lo scudetto sarebbe parzialmente ipotecato a tredici partite dal termine. Se poi domenica 13 ...

Advertising

massimo_macs : RT @SimoneCristao: Nelle ultime 30 gare in Serie A l'Inter ha perso in casa solo una volta ed è imbattuta dal 17 ottobre 2020 Era un sabat… - sportli26181512 : Inter-Milan, Inzaghi: 'Se c'è un rigore tira Lautaro. Per lo scudetto c'è anche la Juve': Alla vigilia del derby l'… - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Nainggolan: 'Rimpiango di non aver vinto nulla con la Roma. Il titolo con l'Inter? Non lo conto' - Marco_xhixha : RT @SimoneCristao: Nelle ultime 30 gare in Serie A l'Inter ha perso in casa solo una volta ed è imbattuta dal 17 ottobre 2020 Era un sabat… - lifestyleblogit : Serie A, Inter sovrastante: il 51% degli scommettitori sceglie l'«1» contro il Milan - -

Ultime Notizie dalla rete : Serie l’Inter Inter, rimonta e sorpasso al Milan: migliore reputazione esport in Serie A La Gazzetta dello Sport