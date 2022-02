Sanremo, Blanco e Mahmood hanno già vinto il Festival? Da Spotify a YouTube, tutti i record di “Brividi” (Di venerdì 4 febbraio 2022) “Brividi” di Blanco e Mahmod ha fatto impazzire proprio tutti. Non solo al Festival di Sanremo, ma in tutto il mondo. La canzone, un inno alla libertà di amare, è infatti diventata la quinta canzone più ascoltata nella “Top 50 Global” di Spotify, la playlist che contiene i 50 brani più ascoltati in tutto il pianeta. Basterebbe questo per chiedersi: Blanco e Mahmood hanno già vinto il Festival di Sanremo? Sicuramente è troppo presto per avere una risposta. Bisognerà attendere domani, nell’ultima serata del Festival di Sanremo 2022. Ma vediamo alcuni traguardi che comunque ha già raggiunto questa canzone. ?? La canzone più ascoltata di sempre in un solo ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 4 febbraio 2022) “” die Mahmod ha fatto impazzire proprio. Non solo aldi, ma in tutto il mondo. La canzone, un inno alla libertà di amare, è infatti diventata la quinta canzone più ascoltata nella “Top 50 Global” di, la playlist che contiene i 50 brani più ascoltati in tutto il pianeta. Basterebbe questo per chiedersi:giàildi? Sicuramente è troppo presto per avere una risposta. Bisognerà attendere domani, nell’ultima serata deldi2022. Ma vediamo alcuni traguardi che comunque ha già raggiunto questa canzone. ?? La canzone più ascoltata di sempre in un solo ...

IlContiAndrea : Oltre alla classifica generale di #Sanremo2022, Mahmood e Blanco sono in testa anche alla classifica social. Sangio… - TIM_music : Un duo stratosferico che ci ha emozionato a #Sanremo2022: @Mahmood_Music e #Blanco vi hanno fatto mettere in loop… - OfficialASRoma : ?? Noemi, Blanco e non solo: il lato giallorosso di #Sanremo2022 ???? ?? - AlisInfu : RT @oforsechiara: il bello è che ci sono cantanti che stanno partecipando a sanremo, cantanti che stanno partecipando solo al fantasanremo… - morsisulcuore : RT @oforsechiara: il bello è che ci sono cantanti che stanno partecipando a sanremo, cantanti che stanno partecipando solo al fantasanremo… -