Sanremo 2022, quarta serata: ancora positività al Covid, saltano le prove all'Ariston (Di venerdì 4 febbraio 2022) Da pochi minuti terminata la conferenza stampa della quarta serata di Sanremo 2022 ed è stata annunciata una nuova positività al Covid Nonostante tutti gli scongiuri, il Covid sembra non lasciare in pace tutti coloro che sono impegnati con il Festival di Sanremo e, proprio per questo, sono state applicate rigide restrizioni per la sala L'articolo proviene da Inews24.it.

