Sanremo 2022: Maria Chiara Giannetta «non cadrai dalle scale!» Questa sera tocca a Maria Chiara Giannetta salire sul palco dell'Ariston e stare accanto ad Amadeus per la quarta puntata del Festival di Sanremo 2022. L'attrice di Blanca e Don Matteo sta aspettando il momento con grande ansia: il suo problema non è tanto salire su quel palco quanto scendere, perchè ha una paura terribile di cadere lungo la famosa e temibile scalinata. Per questo amici e followers la stanno sostenendo sui social al suon di #noncadraidallescale. La Giannetta aveva messo le mani avanti subito, pubblicando il seguente messaggio su Instagram dopo l'annuncio di Amadeus, che comunicava il suo arruolamento

