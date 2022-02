Roma-Genoa | Mourinho | “Zaniolo? Importante che resti con noi Non pensiamo all’Inter”

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Joséha parlato in conferenza stampa alla vigilia disfida valevole per la Serie A 2021/2022. Il tecnico lusitano, a capo della compagine giallorossa, ha trattato vari argomenti specifici, dilungandosi su alcuni aspetti particolari relativi al calcio moderno.ha esordito con una lunga premessa generale, per poi riferirsi ai numerosi impegni dellain questo periodo storico; trae Inter, prossimi appuntamenti, il tecnico ex Real Madrid ha elogiato il calcio di Fiorentina e Sassuolo, proponendo inoltre valutazioni sul modo di interpretare il calcio di Sampdoria e. Di seguito le dichiarazioni diin conferenza, divise per argomenti trattati. PREMESSA – “Bisogna che ci sia ...

Advertising

DiMarzio : .@OfficialASRoma | José #Mourinho presenta in conferenza la sfida contro il #Genoa e parla del futuro di #Zaniolo - DiMarzio : .@GenoaCFC, la conferenza di #Blessin alla vigilia del match con la #Roma - LAROMA24 : ?????? - ReteSport : ?? #Mourinho alla vigilia di #RomaGenoa: '#Zaniolo rimarrà qui almeno fino al 2024' 'La vittoria è un virus positiv… - RaiSport : ?? #Mou blinda #Zaniolo: 'Qui almeno fino al 2024' 'Col #Genoa partita difficile. #CoppaItalia contro l'#Inter? Anc… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Genoa

Commenta per primo Ecco le parole di Josè Mourinho in conferenza stampa alla vigilia di. Non sono mancati i riferimenti al mercato e al caso Zaniolo Come si prepara una partita contro una squadra indecifrabile e quali sono le condizioni di Pellegrini? 'Lorenzo non è ...... Inter: MILAN, Napoli, SASSUOLO,, SALERNITANA, Torino, FIORENTINA, Juventus, VERONA, Spezia,, Udinese, EMPOLI, Cagliari, SAMPDORIA (più il recupero con il Bologna in trasferta). Juve: ...José Mourinho ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Genoa: «Pellegrini non sarà convocato, non è ancora pronto. Il Genoa è una squadra difficile. Hanno cambiato allenatore e tanti ...In conferenza stampa Josè Mourinho ha parlato prima di Roma-Genoa, in programma domani alle 15 allo Stadio Olimpico. “Lorenzo non è convocato, non è ancora pronto per giocare. Il Genoa è una squadra ...