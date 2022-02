Quirinale | Borghi Pd | ' applausi diventino iniziativa politica'

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Roma, 4 feb. (Adnkronos) - "Se non vogliamo diventare farisei, glidi ieri a Mattarella si devono trasformare in. Per questo il Pd propone una sessione parlamentare su come concretizzare entro la fine della legislatura alcuni temi importanti sollevati dal Presidente". Lo scrive su Twitter il responsabile Sicurezza del Pd Enrico

borghi_claudio : Uno è quello vero. #Quirinale

'Ieri - prosegue- si è registrata una forte unità di intenti in aula. Ma non basta l'applausometro. Su alcuni temi importanti il nostro compito e la nostra responsabilità è quella di tradurli in atto concreti. ...'Noi vogliamo evitare - spiega Enricoall'Adnkronos - che gli applausi restino un effetto scenico ma diventino iniziativa politica'.Per questo il Pd propone una sessione parlamentare su come concretizzare entro la fine della legislatura alcuni temi importanti sollevati dal Presidente”. Lo scrive su Twitter il responsabile ...(Adnkronos) - "Ieri -prosegue Borghi- si è registrata una forte unità di intenti in aula. Ma non basta l'applausometro. Su alcuni temi importanti il nostro compito e la nostra responsabilità è quella ...