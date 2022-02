PS4 Rilasciato PS4 Hamachi v0 2 2

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Lo sviluppatore Sleirsgoevy haun nuovo aggiornamento del suo clientnon ufficiale per PS4 con la nuova versione 0.2.2.è un servizio VPN che ti consente di estendere una rete LAN online e ti aiuta a simulare una rete locale con gli amici su Internet, per giocare a giochi LAN in remoto. Download IV0000-BREW00179 00-LOGMEIN00.pkg Fonte Github Il post completo PS4PS4v0.2.2 è disponibile su Games and Consoles.

