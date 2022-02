Ounas in campo col Venezia? Buone notizie per Spalletti (Di venerdì 4 febbraio 2022) Adam Ounas ha l’abilitazione medica per tornare a giocare, l’attaccante algerino può esser convocato per Venezia-Napoli. Secondo quanto scrive Gazzetta dello Sport, Ounas ha superato tutti i test post Covid 19, in questo modo ha avuto il via libera per tornare all’attività agonistica. Il giocatore del Napoli dopo aver contratto il virus durante la Coppa d’Africa, era stato in apprensione per un problema cardiaco, forse proprio correlato al Covid 19. Ora il peggio è passato ed Ounas si è messo di nuovo a disposizione di Luciano Spalletti. Non si esclude che Ounas possa essere convocato per Venezia-Napoli, sfida che potrebbe servirgli anche per trovare la condizione atletica. Spalletti deve rinunciare a Lozano, infortunato alla spalla, quindi poter ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 4 febbraio 2022) Adamha l’abilitazione medica per tornare a giocare, l’attaccante algerino può esser convocato per-Napoli. Secondo quanto scrive Gazzetta dello Sport,ha superato tutti i test post Covid 19, in questo modo ha avuto il via libera per tornare all’attività agonistica. Il giocatore del Napoli dopo aver contratto il virus durante la Coppa d’Africa, era stato in apprensione per un problema cardiaco, forse proprio correlato al Covid 19. Ora il peggio è passato edsi è messo di nuovo a disposizione di Luciano. Non si esclude chepossa essere convocato per-Napoli, sfida che potrebbe servirgli anche per trovare la condizione atletica.deve rinunciare a Lozano, infortunato alla spalla, quindi poter ...

