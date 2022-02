Ostia | spedizione punitiva per la droga non pagata | ragazzo aggredito con una mazza da baseball

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Unain piena regola per “costringere” una saldare il suo debito per lanon ancora. E’ successo nei giorni scorsi a. Ad intervenire evitando il peggio sono stati i Carabinieri, giunti tempestivamente sul posto a seguito della segnalazione di una furibonda lite in strada. Lite in strada aProtagonisti della vicenda due uomini, di 31 e 41 anni, entrambi domiciliati a, ritenuti gravemente indiziati del reato di tentata estorsione aggravata in concorso e finiti poi in manette. Nella circostanza, i militari della Stazione disono intervenuti per una lite in strada tra tre persone, durante la quale il 41enne aveva estratto unada ...