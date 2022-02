Malagò | «In Serie A troppi conflitti | serve compattezza»

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Il presidente del CONIha parlato della situazione della LegaA che si ritrova senza presidente Giovanni, presidente del CONI, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato della situazione che si sta vivendo nella LegaA che si ritrova attualmente senza presidente. LE PAROLE – «È un mondo che conosco troppo bene. C’è troppa conflittualità,, la stessa che il mondo dello sport ha trovato non senza difficoltà in questi mesi. Mi auguro che arrivi un presidente all’altezza e che si evitino ulteriori contenziosi con l’istituzione sportiva. E poi c’è un problema di governance della Lega». L'articolo proviene da Calcio News 24.

