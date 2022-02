Lutto per Elisa, succede tutto mentre lei è a Sanremo. Una perdita dolorosa (Di venerdì 4 febbraio 2022) Le prossime esibizioni di Elisa all’Ariston, in occasione della 72esima edizione del Festival di Sanremo, da oggi in poi avranno sicuramente un sapore ed un’intensità differenti. Quel palco ha rappresentato già molto per lei, che vinse il primo premio nel 2001 con il famoso brano Luce. Proprio oggi è morto Giovanni Langone, è stato il suo talent scout. Come ha raccontato lei più volte, in particolare una volta che ha rilasciato un’intervista alla trasmissione radiofonica I Lunatici di Radio 2, il suo destino è arrivato per caso. Elisa non avrebbe mai pensato che sarebbe diventata cantante e figuriamoci del calibro che vanta adesso. Il merito di tutto questo va anche a Giovanni Langone, un grande artista. Elisa in Lutto: morto Giovanni Langone “Facevo la parrucchiera. Una ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 4 febbraio 2022) Le prossime esibizioni diall’Ariston, in occasione della 72esima edizione del Festival di, da oggi in poi avranno sicuramente un sapore ed un’intensità differenti. Quel palco ha rappresentato già molto per lei, che vinse il primo premio nel 2001 con il famoso brano Luce. Proprio oggi è morto Giovanni Langone, è stato il suo talent scout. Come ha raccontato lei più volte, in particolare una volta che ha rilasciato un’intervista alla trasmissione radiofonica I Lunatici di Radio 2, il suo destino è arrivato per caso.non avrebbe mai pensato che sarebbe diventata cantante e figuriamoci del calibro che vanta adesso. Il merito diquesto va anche a Giovanni Langone, un grande artista.in: morto Giovanni Langone “Facevo la parrucchiera. Una ...

