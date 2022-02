Le pagelle della quarta serata di Sanremo 2022

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 5 febbraio 2022) Noemi – “(You make me feel like) A natural woman” di Aretha Franklin: Di magenta vestita, stasera Noemi sceglie l’esecuzione al piano (per la gioia dei fantallenatori). Parte piano, per poi esplodere sul finale quando si lascia andare in un solo. Trattenuta, voto 6 Giovanni Truppi con Vinicio Capossela e Mauro Pagani – “Nella mia ora di libertà” di Fabrizio De Andrè: Il trio con Truppi (anche lui al piano) affiancato da Vinicio in look garibaldino e dal Maestro Mauro Pagani. L’artista campano e Capossela incarnano la passione e la maestosità di De Andrè rendendo onore alla cover.Dio benedica Faber, voto 7 Yuman con Rita Marcotulli – “My way” di Frank Sinatra: Yuman stasera ha l’ingrato compito di omaggiare The Voice con il suo brano più noto. La signora del jazz Rita Marcotulli al piano è impeccabile e ci catapulta al Blue Note ma il 27enne romano a sprazzi riesce a farsi notare, ...