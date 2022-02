"Intesa mette le basi per trasformarsi in una fintech Ora servono garanzie contrattuali per tutti i bancari" (Di venerdì 4 febbraio 2022) L'INTERVISTA/ "Con il nuovo piano industriale, Intesa punta a creare attraverso il digitale un nuovo modello di business in una banca che potrà trasformarsi, nel tempo, se lo vorrà, in una fintech". Lando Maria Sileoni, il segretario generale della Fabi, il sindacato più grande nel settore bancario, commenta così, in una intervista ad Affaritaliani.it, la decisione del gruppo guidato da Carlo Messina di dar vita a una nuova banca tutta digitale, Isybank, all'interno della Galassia Intesa. Scelta che però per Sileoni richiederà "garanzie contrattuali sia a livello di gruppo sia a livello di contratto nazionale perché una trasformazione del genere non può essere gestita senza certezze e regole definite e condivise". Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 4 febbraio 2022) L'INTERVISTA/ "Con il nuovo piano industriale,punta a creare attraverso il digitale un nuovo modello di business in una banca che potrà, nel tempo, se lo vorrà, in una". Lando Maria Sileoni, il segretario generale della Fabi, il sindacato più grande nel settoreo, commenta così, in una intervista ad Affaritaliani.it, la decisione del gruppo guidato da Carlo Messina di dar vita a una nuova banca tutta digitale, Isybank, all'interno della Galassia. Scelta che però per Sileoni richiederà "sia a livello di gruppo sia a livello di contratto nazionale perché una trasformazione del genere non può essere gestita senza certezze e regole definite e condivise". Segui su affaritaliani.it

