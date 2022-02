Impact 03.02.22 Tutti contro il Bullet Club (Di venerdì 4 febbraio 2022) Benvenuti lettrici e lettori di ZonaWrestling in questa nuova puntata di Impact. Settimana scorsa Mickie James ha partecipato alla Royal Rumble e non è nemmeno arrivata tra le ultime 4, ora può concentrarsi su Tasha Steelz. Intanto l’Honor No More continua a spargere zizzania ad Impact e W. Morrisey è sempre alla ricerca di Moose. Cosa succederà oggi? Immergiamoci nella puntata! Matt Cardona sconfigge Jordynne Grace e diventa New Impact Digital Media Champion (3 / 5) Backstage: W. Morrisey è sempre furioso e comincia ad attaccare Tutti i membri del Learning Tree, compreso Brian Myers che però viene aiutato dalla sicurezza. Scott D’Amore intima all’ex Big Cass di calmarsi perché tanto sfiderà l’ex Curt Hawkins settimana prossima in un DQ Match. Poi chiede sto sta Moose e il vice presidente esecutivo dice che ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 4 febbraio 2022) Benvenuti lettrici e lettori di ZonaWrestling in questa nuova puntata di. Settimana scorsa Mickie James ha partecipato alla Royal Rumble e non è nemmeno arrivata tra le ultime 4, ora può concentrarsi su Tasha Steelz. Intanto l’Honor No More continua a spargere zizzania ade W. Morrisey è sempre alla ricerca di Moose. Cosa succederà oggi? Immergiamoci nella puntata! Matt Cardona sconfigge Jordynne Grace e diventa NewDigital Media Champion (3 / 5) Backstage: W. Morrisey è sempre furioso e comincia ad attaccarei membri del Learning Tree, compreso Brian Myers che però viene aiutato dalla sicurezza. Scott D’Amore intima all’ex Big Cass di calmarsi perché tanto sfiderà l’ex Curt Hawkins settimana prossima in un DQ Match. Poi chiede sto sta Moose e il vice presidente esecutivo dice che ...

