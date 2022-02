GTA 6 | arriva la conferma di Rockstar sullo sviluppo | già a buon punto

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Sono passati quasi 10 anni dal lancio di GTA V, uno dei giochi più amati al mondo che ha fatto la fortuna diGames, con la modalità online che ancora oggi è popolatissima. Sull’uscita e lodel nuovo capitolo l’azienda invece ha sempre mantenuto un rigidissimo silenzio, fino ad oggi almeno! Nelle ultime ore infattiGames hato che GTA VI è ine addirittura a, il che fa sperare in un’uscita non troppo lontana. Anche se al momento non ci sono dettagli la speranza è di vederlo già nel 2022 o nel 2023, per il decimo anniversario del precedente capitolo. Ancora nessuna notizia sul gameplay, sull’uscita e sulle console / piattaforme disponibili, quindi è ancora troppo presto per sapere se sarà disponibile su ...

Si tratta di tre titoli nettamente più conetenuti rispetto aVice City, ma che danno una maggiore varietà a tutta la proposta del not servizio in abbonamento Sony. Tutti e quattro i nuovi giochi ...... avamposto della 'ndrangheta calabrese nella(che fa capo alla 'ndrina dei Commisso "quagghia"). Il momento di massima tensione fra le due famiglienel 1997, quando viene ucciso Johnny "...Sopo quasi dieci anni dall’uscita di Grand Theft Auto V, Rockstar Games ha sorpreso l’utenza con l’annuncio ufficiale dello sviluppo di GTA VI Alcuni titoli tendono a non morire mai: Skyrim, quinto ...e per questo Rockstar ha voluto sottolineare una serie di nuovi dettagli sulla versione next-gen di GTA 5 in arrivo prossimamente sulle console PlayStation 5 e Xbox Series X|S. In un lungo post ...