Grande Fratello Vip non va in onda oggi 4 febbraio 2022 | ecco perchè e quando torna in tv

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Niente da fare: questa sera, venerdì 4, i telespettatori dovranno fare a meno della classica puntata in diretta delVip, il reality che da mesi sta appassionando e sta tenendo incollati al televisore il pubblico di Canale 5. Bisognerà, quindi, aspettare e pazientare ancora un po’ prima di conoscere il nome del finalista tra Delia, Manila, Katia e Davide. Chi di loro avrà questo primo ‘titolo’? Come reagiranno gli altri ‘vipponi’, ora che la finale del 14 marzo, che sembrava così lontana, si fa sempre più vicina?Vip venerdì 4non va inQuesta è la settimana di Sanremo, tutta l’attenzione è sulla kermesse musicale, quindi Mediaset ha preferito ...

Bomba nelVip 2021 dopo che Alessandro Basciano avrebbe confidato alla fidanzata Sophie Codegoni di voler "andare" con Delia Duran, moglie di Alex Belli. "Guarda è meglio che sto zitta e ti ...... stanco di litigare continuamente con l'ex tronista, sicuro di non trovarsi nel posto giusto, ha tentato di aprire la porta rossa per lasciare la casa delVip. "I o me ne vado ...Niente da fare: questa sera, venerdì 4 febbraio, i telespettatori dovranno fare a meno della classica puntata in diretta del Grande Fratello Vip, il reality che da mesi sta appassionando e sta tenendo ...Al Grande Fratello Vip Katia Ricciarelli prende posizione contro Manila Nazzaro e il fidanzato Lorenzo Amoruso, con cui l'ex Miss ha partecipato anche a una passata edizione di Temptation Island Vip. ...