Giovani Ambasciatori per la cittadinanza digitale | il progetto del Moige

Advertising

infoitinterno : Moige presenta l’indagine su “Cyber-risk e pandemia” e il progetto “Giovani ambasciatori per la Cittadinanza digita… - IOJULESJIM : RT @Moige_genitori: Manca poco! Domani saranno molte le istituzioni, le scuole e gli amici influencer a presentare con noi la VI EDIZIONE d… - aldoceccarelli : Oggi l’evento online 'Giovani Ambasciatori per la cittadinanza digitale' - Moige - Movimento Italiano Genitori - sergiofenizia : Iniziativa molto interessante. Evento online 'Giovani Ambasciatori per la cittadinanza digitale' - Moige - Moviment… - Moige_genitori : Manca poco! Domani saranno molte le istituzioni, le scuole e gli amici influencer a presentare con noi la VI EDIZIO… -

Ultime Notizie dalla rete : Giovani Ambasciatori

Sardegna Reporter

... direttore generale del MOIGE ( Movimento Italiano Genitori ), in collegamento con oltre 50 istituti scolastici, ha presentato oggi la VI edizione del progetto "per la ...... direttore generale del MOIGE ( Movimento Italiano Genitori ), in collegamento con oltre 50 istituti scolastici, ha presentato oggi la VI edizione del progetto "per la ...In occasione del Safer Internet Day 2022, Antonio Affinita, direttore generale del Moige, ha dato il via, in collegamento con oltre cinquanta istituti scolastici, alla sesta edizione del progetto ...In attesa di una legge che la introduca come materia didattica, Antonio Affinita, direttore generale del Moige, ha dato il via oggi, in collegamento con oltre 50 istituti scolastici, alla VI edizione ...