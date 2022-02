Fratelli d’Italia esclusa dai programmi Mediaset: l’editto di Arcore dopo le parole “ingrate” di Giorgia Meloni verso Berlusconi (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il diktat è arrivato da Arcore ed è stato chiaro e perentorio: “Fuori Fratelli d’Italia dalle trasmissioni di approfondimento”. E così è stato. Mercoledì cancellato Galeazzo Bignami da Zona Bianca, giovedì via Elisabetta Gardini da Dritto e Rovescio. Zero spazio anche a Guido Crosetto, fondatore del partito, che doveva essere ospite nella puntata odierna di Stasera Italia. dopo tre giorni di indiscrezioni su Dagospia e Repubblica, fonti vicine a Mediaset confermano a Ilfattoquotidiano.it che, sì, l’editto contro i Meloniani è stata una decisione che ambienti di Forza Italia hanno imposto all’azienda di proprietà della famiglia del fondatore. Troppo pesanti le parole di Giorgia Meloni, pronunciate lunedì sera durante ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il diktat è arrivato daed è stato chiaro e perentorio: “Fuoridalle trasmissioni di approfondimento”. E così è stato. Mercoledì cancellato Galeazzo Bignami da Zona Bianca, giovedì via Elisabetta Gardini da Dritto e Rovescio. Zero spazio anche a Guido Crosetto, fondatore del partito, che doveva essere ospite nella puntata odierna di Stasera Italia.tre giorni di indiscrezioni su Dagospia e Repubblica, fonti vicine aconfermano a Ilfattoquotidiano.it che, sì,contro iani è stata una decisione che ambienti di Forza Italia hanno imposto all’azienda di proprietà della famiglia del fondatore. Troppo pesanti ledi, pronunciate lunedì sera durante ...

