FESTIVAL DI SANREMO 2022, QUARTA SERATA: SCALETTA CANTANTI, OSPITI D'ONORE, PRIMADONNA (Di venerdì 4 febbraio 2022) QUARTA SERATA del FESTIVAL della Canzone Italiana tutta dedicata alla cover delle più celebri canzoni italiane e internazionali dagli anni '60 agli anni '90. Appuntamento su Rai1, in diretta dal Teatro Ariston, dopo il Tg1 e PrimaFESTIVAL. Dedicato al nostro amico Corrado, il fan numero 1 di SANREMO SANREMO 2022, QUARTA SERATA: PRIMADONNA Amadeus è affiancato nella QUARTA SERATA del FESTIVAL di SANREMO da Maria Chiara Giannetta. "Grazie a tutti per i messaggi, mi gratto per ogni volta che ho letto le parole 'scale di SANREMO'. Spero di riuscire a scenderle e di non rimanere nella storia per esserci rimasta secca", ha scherzato la ...

Tg1Rai : #Sanremo. Emma ed Elisa. Le donne del Festival. #Sanremo2022 #sanremo22 @SanremoRai @RaiUno @Raiofficialnews… - RaiRadio2 : « Sanremo serve perché ti dà la sensazione di stare coi piedi per terra.» @MarroneEmma nel backstage di #RaiRadio2… - SanremoRai : Puoi seguire la 3ª serata del Festival di Sanremo ?? in TV su Rai1 ?? sulle frequenze di Radio2 ?? in streaming su R… - NCartelli : RT @Agenzia_Ansa: SANREMO 2022 | Marco Mengoni è pronto a sbarcare al festival di Sanremo. L'organizzazione starebbe definendo gli ultimi d… - VaLoDy9 : RT @artofsangiulia: Ama sul fantasanremo: “c’è un Sanremo molto social che entra nel festival e non va tenuto fuori. È un gioco che coinvol… -