Famiglia sterminata dal Covid: sei persone no vax morte in un mese, l’ultima vittima aveva 52 anni (Di venerdì 4 febbraio 2022) Famiglia sterminata dal Covid a Pietraperzia, un piccolo paese di 6 mila abitanti in provincia di Enna: in appena un mese, a poca distanza l’uno dall’altro, sono morte sei persone, tutte non vaccinate contro il Covid. Una tragedia familiare iniziata poco dopo Natale e che si è conclusa proprio giovedì. Il primo deceduto, a fine dicembre, è stato Michele Mancuso di 81 anni. Poi la suocera delle due sorelle, Concetta Guarnaccia, di 91 anni, deceduta il 17 gennaio. Giorno 22, muore una delle due sorelle, Maria Mancuso di 55 anni, e il fratello Vincenzo Mancuso di 50 anni, morto il 25 gennaio. Giovedì 3 febbraio sono decedute all’ospedale Umberto I di Enna la seconda sorella Concetta Mancuso di 51 ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 4 febbraio 2022)dala Pietraperzia, un piccolo paese di 6 mila abitanti in provincia di Enna: in appena un, a poca distanza l’uno dall’altro, sonosei, tutte non vaccinate contro il. Una tragedia familiare iniziata poco dopo Natale e che si è conclusa proprio giovedì. Il primo deceduto, a fine dicembre, è stato Michele Mancuso di 81. Poi la suocera delle due sorelle, Concetta Guarnaccia, di 91, deceduta il 17 gennaio. Giorno 22, muore una delle due sorelle, Maria Mancuso di 55, e il fratello Vincenzo Mancuso di 50, morto il 25 gennaio. Giovedì 3 febbraio sono decedute all’ospedale Umberto I di Enna la seconda sorella Concetta Mancuso di 51 ...

