È veramente a rischio la presenza di Gianluca Grignani nella serata cover di Sanremo? (Di venerdì 4 febbraio 2022) Oggi è la serata delle cover al Festival di Sanremo. Tra i tanti artisti in gara, anche tanti duetti. Tra i più attesi c’è sicuramente quello che vedrà sul palco del Teatro Ariston Irama e Gianluca Grignani. Nelle ultime ore, però, si sono diffuse alcune voci che pongono dei dubbi sulla presenza del cantautore milanese. Il motivo? Una presunta discussione (che avrebbe portato all’impossibilità di effettuare diverse prove prima della diretta di questa sera) sulla scelta del brano per l’esibizione in coppia. Grignani a Sanremo, il giallo sulla sua presenza nella serata cover A riportare questo retroscena è il quotidiano Il Messaggero che parla di divergenze sulla scelta del brano. Irama ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 4 febbraio 2022) Oggi è ladelleal Festival di. Tra i tanti artisti in gara, anche tanti duetti. Tra i più attesi c’è sicuramente quello che vedrà sul palco del Teatro Ariston Irama e. Nelle ultime ore, però, si sono diffuse alcune voci che pongono dei dubbi sulladel cantautore milanese. Il motivo? Una presunta discussione (che avrebbe portato all’impossibilità di effettuare diverse prove prima della diretta di questa sera) sulla scelta del brano per l’esibizione in coppia., il giallo sulla suaA riportare questo retroscena è il quotidiano Il Messaggero che parla di divergenze sulla scelta del brano. Irama ...

Advertising

neXtquotidiano : E se ne andrà con la sua storia tra le dita, come Morgan con Bugo? È veramente a rischio la presenza di Gianluca… - isitrulyithaca : veramente judy doesn't know how it's possible she is still alive perché rischio di strozzarmi, soffocarmi, rompermi… - GrendelFTMoor : RT @maurorizzi_mr: Quelli che “adesso hanno veramente esagerato, la protesta sarebbe sacrosanta, ma stiamo zitti perché il rischio di esser… - Sealevel2A : @DavideRigoni3 @RealGossipland @Goodvibes123321 veramente mi sembra di aver letto spesso di vaccinati che dicono ch… - Marcellina82 : @frengopilu @HuffPostItalia Dovranno un tubo. Non c'è alcun obbligo. E poi cosa vuol dire che per chi non crede al… -