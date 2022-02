Ditonellapiaga e Donatella Rettore | il testo di “Nessuno mi può giudicare” tra le cover in gara a Sanremo 2022

Advertising

SanremoRai : “È una questione di Chimica chimica Chi-chi-chi-chi-chi-chi Chimica chimica” L’esibizione integrale è su RaiPlay ?… - RaiRadio2 : «Sono una punk.» @Rettore_ «Donatella, stiamo a Sanremo! Daje tutta!» @ditonellapiaga Nel backstage di #RaiRadio2… - IlContiAndrea : Tecnico: “Cantano Ditonellapiaga e Donatella Rettore” Rettore dietro le quinte urla: “AHHHHRGHHH solo RETTORE” ??????… - Erikaa287740561 : RT @dontalkoutloud1: quest'anno a nessuno frega della gara Achille vuole solo litigare col vescovo Gianni gioca al fantasanremo Michele dev… - SFerocino : RT @dontalkoutloud1: quest'anno a nessuno frega della gara Achille vuole solo litigare col vescovo Gianni gioca al fantasanremo Michele dev… -

Ultime Notizie dalla rete : Ditonellapiaga Donatella

...(Loredana Bertè) con Loredana Bertè Aka 7even " Cambiare (Alex Baroni) con Arisa Ana Mena " Medley con Rocco Hunt Dargen D'Amico " La bambola (Patty Pravo)Rettore e" ...Amadeus, Massimo Ranieri, Aka 7even,Rettore, Elisa, Ornella Muti, Emma: VOTO 5 Non ..., Highsnob, Giovanni Truppi: VOTO 2 Bocciati con il voto più basso la cantautrice romana ...A seguire il veterano Gianni Morandi (16.00) e in sesta posizione un terzetto composto da Ditonellapiaga in coppia con Donatella Rettore (20.00) che fanno un gran passo in avanti in classifica, Irama ...Ditonellapiaga e Donatella Rettore sono in coppia in gara per la 72esima edizione del Festival di Sanremo 2022 con la canzone, già molto apprezzata dal pubblico, intitolata Chimica. Per questa quarta ...