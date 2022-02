Ditonellapiaga: chi è l’“allieva” esplosiva di Donatella Rettore? (Di venerdì 4 febbraio 2022) Ditonellapiaga: ieri l’abbiamo vista, con un rossetto rosso e grinta da vendere, per la prima volta, a Sanremo. La giovane ventiquattrenne ha cantato “Chimica” insieme a Donatella Rettore. La loro esibizione è stata decisamente esplosiva. Tra le due donne vi è un’intesa perfetta. Un duetto prorompente ed audace che ha davvero illuminato il palco di Sanremo di un rinnovato stile anni 80. Ditonellapiaga: vita privata e carriera Margherita Carducci è nata a Roma nel 1997 e, fin da bambina, ha dimostrato particolari doti in ambito musicale. La giovane artista ha iniziato a coltivare il suo immenso talento cantando i pezzi delle popstar americane, appassionandosi sempre di più al genere jazz e soul. Nel 2019 l’artista ha pubblicato il suo primo singolo Parli. L’anno seguente ha collaborato con ... Leggi su zon (Di venerdì 4 febbraio 2022): ieri l’abbiamo vista, con un rossetto rosso e grinta da vendere, per la prima volta, a Sanremo. La giovane ventiquattrenne ha cantato “Chimica” insieme a. La loro esibizione è stata decisamente. Tra le due donne vi è un’intesa perfetta. Un duetto prorompente ed audace che ha davvero illuminato il palco di Sanremo di un rinnovato stile anni 80.: vita privata e carriera Margherita Carducci è nata a Roma nel 1997 e, fin da bambina, ha dimostrato particolari doti in ambito musicale. La giovane artista ha iniziato a coltivare il suo immenso talento cantando i pezzi delle popstar americane, appassionandosi sempre di più al genere jazz e soul. Nel 2019 l’artista ha pubblicato il suo primo singolo Parli. L’anno seguente ha collaborato con ...

