Covid oggi Piemonte, 6.920 contagi e 24 morti: bollettino 4 febbraio (Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 6.921 i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi, 4 febbraio, in Piemonte, secondo i dati Covid del bollettino della Regione. Sono 24, uno di oggi, i decessi. Eseguiti 80.114 tamponi, di cui 70.218 antigenici. I ricoverati in terapia intensiva sono 110 (- 6 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 1983 (- 8 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 108.191. Dei 6.921 nuovi casi gli asintomatici sono 5.868 (84,8%). I casi sono 5.200 di screening, 1.270 contatti di caso, 451 con indagine in corso. Il totale dei casi positivi diventa 910.200, di cui 74.194 Alessandria, 41.700 Asti, 34.909 Biella, 124.452 Cuneo, 69.911 Novara, 480.994 Torino, 32.271 Vercelli, 32.678 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 4.427 ... Leggi su italiasera (Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 6.921 i nuovida coronavirus registrati, 4, in, secondo i datideldella Regione. Sono 24, uno di, i decessi. Eseguiti 80.114 tamponi, di cui 70.218 antigenici. I ricoverati in terapia intensiva sono 110 (- 6 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 1983 (- 8 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 108.191. Dei 6.921 nuovi casi gli asintomatici sono 5.868 (84,8%). I casi sono 5.200 di screening, 1.270 contatti di caso, 451 con indagine in corso. Il totale dei casi positivi diventa 910.200, di cui 74.194 Alessandria, 41.700 Asti, 34.909 Biella, 124.452 Cuneo, 69.911 Novara, 480.994 Torino, 32.271 Vercelli, 32.678 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 4.427 ...

