(Di venerdì 4 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Secondo il bollettino del ministero della Salute, ipositivi al-19 sono 99.522 (rispetto ai 112.691 del 3 febbraio). I tamponi processati sono 884.893 che portano il tasso di positività al 11,24%. Il 4 febbraio si registrano 433(il 3 febbraio erano 414). I guariti sono 210.353 mentre per gli attualmente positivi si registra un decremento di 109.886 unità per un totale di 2.218.344.Per quanto riguarda i ricoveri nei reparti ordinari, sono 19.000 i degenti mentre in terapia intensiva i pazienti sono 1.440 con 114ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 2.197.904 persone. La Lombardia è la prima regione per numero di contagi (11.340), seguita dall'Emilia-Romagna (10.779) e dal Lazio (10.546).(ITALPRESS).

Advertising

Cristin39245341 : RT @Agenzia_Ansa: DATI COVID | Scendono sotto i centomila i nuovi positivi: i casi sono 99.522, 433 le vittime. Ieri i nuovi casi erano 112… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Covid, 99.522 nuovi casi e 433 decessi in 24 ore - - NicolettaLucher : #COVID19, oggi: 99.522 positivi , 433 vittime e 1 coglione. #Covid_19 #covid - folucar : RT @irastadilarsson: #ITALIA 4/2/2022 Positivi: 99.522 ? ai test rapidi: 68.633 Decessi: 433 Ricoveri: -324 T. I: -17 ? ingressi: 114… - iconanews : Covid: 99.522 positivi e 433 vittime nelle ultime 24 ore -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 522

Nelle ultime 24 ore sono stati 99.i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 112.691 . ...momento per comprendere l'andamento della pandemia - i pazientiin ...Sono 99.i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, a fronte di 884.893 tamponi. Il tasso di ... mentre sono 324 in meno i ricoveri negli altri reparti. I guariti odierni sono 210.353. ...(ANSA) - ROMA, 04 FEB - Sono 99.522 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 112.691. Le vittime sono invece 433, mentre ieri erano ...Ecco il confronto sull’emergenza Covid in Italia rispetto ad un anno fa. Il 4 febbraio 2021 in Italia si registrarono 13.659 nuovi casi e 422 vittime. I tamponi furono 270.142 per un tasso di ...