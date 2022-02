Covid-19, contagio in calo ma tre regioni a rischio alto – Il monitoraggio Iss (Di venerdì 4 febbraio 2022) Scendono l’indice di contagio Rt e l’incidenza dei casi di Covid-19 per centomila abitanti. In calo anche terapie intensive e ricoveri in area medica. E i nuovi casi non associati a catene di trasmissione sono in chiaro decremento. Ma intanto tre regioni sono a rischio alto di progressione della pandemia, 3 a rischio moderato e 15 a rischio basso. Secondo la bozza del monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute nel periodo 12 gennaio 2022-25 gennaio 2022, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,93 (range 0,9-0,98), in diminuzione rispetto alla settimana precedente e al di sotto della soglia epidemica. Lo stesso andamento si registra per l’indice di trasmissibilità basato sui casi con ... Leggi su open.online (Di venerdì 4 febbraio 2022) Scendono l’indice diRt e l’incidenza dei casi di-19 per centomila abitanti. Inanche terapie intensive e ricoveri in area medica. E i nuovi casi non associati a catene di trasmissione sono in chiaro decremento. Ma intanto tresono adi progressione della pandemia, 3 amoderato e 15 abasso. Secondo la bozza deldell’Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute nel periodo 12 gennaio 2022-25 gennaio 2022, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,93 (range 0,9-0,98), in diminuzione rispetto alla settimana precedente e al di sotto della soglia epidemica. Lo stesso andamento si registra per l’indice di trasmissibilità basato sui casi con ...

