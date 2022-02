Cesaro: “Sono deluso per non aver preso parte alla Royal Rumble, molti mi volevano vincitore” (Di venerdì 4 febbraio 2022) La Royale Rumble di quest’anno continua a far discutere, Sono tante le persone deluse dallo svolgimento della rissa reale sia tra i fan, ma anche nel backstage con svariate indiscrezioni che si Sono susseguite nei giorni. Il roster maschile è ampio e ogni qualcuno rimane fuori a sorpresa per far spazio a qualche hall of famer o celebrità e un’assenza che quest’anno ha fatto sicuramente rumore è stata quella di Cesaro, il quale intervistato da Sports Illustrated non ha avuto problemi ad esprimere la propria frustrazione. “Molte persone volevano la mia vittoria” Justin Barrasso di Sports Illustrated ha chiesto a Cesaro se fosse deluso per la mancata partecipazione e questa è stata la risposta dello svizzero: “Sì, lo ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 4 febbraio 2022) Ladi quest’anno continua a far discutere,tante le persone deluse dallo svolgimento della rissa reale sia tra i fan, ma anche nel backstage con svariate indiscrezioni che sisusseguite nei giorni. Il roster maschile è ampio e ogni qualcuno rimane fuori a sorpresa per far spazio a qualche hall of famer o celebrità e un’assenza che quest’anno ha fatto sicuramente rumore è stata quella di, il quale intervistato da Sports Illustrated non ha avuto problemi ad esprimere la propria frustrazione. “Molte personela mia vittoria” Justin Barrasso di Sports Illustrated ha chiesto ase fosseper la mancatacipazione e questa è stata la risposta dello svizzero: “Sì, lo ...

