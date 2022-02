Berlusconi assicura che nessuno ora può rimettere in discussione la stabilità del governo (Di venerdì 4 febbraio 2022) Dopo il ritiro della candidatura per il Quirinale e i giorni in ospedale, Silvio Berlusconi torna a parlare in un’intervista al Corriere della sera, nel bel mezzo della crisi della coalizione di centrodestra. E lo fa per ribadire la centralità di Forza Italia e favorire l’aggregazione delle forze moderate, senza le quali «non si vince», dice. E anche per rivendicare la scelta di Mattarella, le cui parole di ieri «stanno a indicare che abbiamo fatto la scelta giusta». Ma «la conferma di Mattarella è un passo importante sulla strada della stabilità». E «non credo che nessuno possa né voglia rimetterla in discussione», dice riferendosi alle tensioni della Lega mostrate nell’ultimo consiglio dei ministri. Berlusconi dice di stare bene e di aver seguito dall’ospedale «giorno per giorno questa difficile – e ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 4 febbraio 2022) Dopo il ritiro della candidatura per il Quirinale e i giorni in ospedale, Silviotorna a parlare in un’intervista al Corriere della sera, nel bel mezzo della crisi della coalizione di centrodestra. E lo fa per ribadire la centralità di Forza Italia e favorire l’aggregazione delle forze moderate, senza le quali «non si vince», dice. E anche per rivendicare la scelta di Mattarella, le cui parole di ieri «stanno a indicare che abbiamo fatto la scelta giusta». Ma «la conferma di Mattarella è un passo importante sulla strada della». E «non credo chepossa né voglia rimetterla in», dice riferendosi alle tensioni della Lega mostrate nell’ultimo consiglio dei ministri.dice di stare bene e di aver seguito dall’ospedale «giorno per giorno questa difficile – e ...

