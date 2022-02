ATP Pune 2022: Musetti out, in semifinale vanno Majchrzak, Ruusuvuori e Sousa (Di venerdì 4 febbraio 2022) Nell’attesa del match tra Stefano Travaglia e lo svedese Elias Ymer, si sono conclusi gli altri tre quarti di finale del torneo ATP 250 di Pune, in India. Com’è noto, l’Italia ha già perso Lorenzo Musetti: il numero 2 del tabellone è stato eliminato dal polacco Kamil Majchrzak per 6-2 6-7(5) 6-4. Ben poca lotta negli altri due confronti. Ad affrontare Majchrzak sarà il finlandese Emil Ruusuvuori, vittorioso nei confronti del ceco Jiri Vesely per 6-3 6-4, ribaltando così il ruolo da teste di serie (6 per l’uno, 4 per l’altro). ATP Pune 2022, Lorenzo Musetti cede ai quarti di finale al polacco Kamil Majchrzak Per quanto riguarda invece l’altro lato di tabellone, quello lasciato libero da Karatsev e nel quale Travaglia cerca di ... Leggi su oasport (Di venerdì 4 febbraio 2022) Nell’attesa del match tra Stefano Travaglia e lo svedese Elias Ymer, si sono conclusi gli altri tre quarti di finale del torneo ATP 250 di, in India. Com’è noto, l’Italia ha già perso Lorenzo: il numero 2 del tabellone è stato eliminato dal polacco Kamilper 6-2 6-7(5) 6-4. Ben poca lotta negli altri due confronti. Ad affrontaresarà il finlandese Emil, vittorioso nei confronti del ceco Jiri Vesely per 6-3 6-4, ribaltando così il ruolo da teste di serie (6 per l’uno, 4 per l’altro). ATP, Lorenzocede ai quarti di finale al polacco KamilPer quanto riguarda invece l’altro lato di tabellone, quello lasciato libero da Karatsev e nel quale Travaglia cerca di ...

Advertising

OA_Sport : ATP Pune 2022: si va completando il quadro delle semifinali, con Ruusuvuori e Sousa avanti nel giorno del ko di Mus… - sportface2016 : #ATPPune 2022, #Musetti: 'Arrabbiato con me stesso, imparerò dai miei errori' - qnazionale : ATP Pune, occasione persa per Musetti: Majchrzak lo supera in tre set- - infoitsport : ATP 250 Pune: Lorenzo Musetti si ferma ai quarti di finale - infoitsport : Musetti fuori ai quarti di finale dell'ATP Pune -