All Star Game, scelte le riserve: debutto per Garland e Van Vleet, fuori Anthony Davis (Di venerdì 4 febbraio 2022) Garland e Van Vleet al debutto, Anthony Davis il grande assente. Sono state annunciate le riserve per l'All Star Game di Cleveland in programma il 20 febbraio. Ecco promossi e snobbati dagli ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 4 febbraio 2022)e Vanalil grande assente. Sono state annunciate leper l'Alldi Cleveland in programma il 20 febbraio. Ecco promossi e snobbati dagli ...

Advertising

dchinellato : ???? Meet the Kobe Bryant Trophy, the new award the will honor the #NBAAllStar mvp starting Feb 20 in Cleveland ????… - TheTrueLions : @StorieASpicchi Se al posto di Green inseriscono Dejounte (anche se sono in ruoli diversi per le selezioni all star… - maplewhite1912 : RT @Nerys__: Vabbè, signor?, #DrusillaFoer è un fenomeno. Parla di cose serie all’1.40 di notte senza farne sentire il peso, facendo diven… - Gazzetta_NBA : Scelte le riserve: debutto per Garland e Van Vleet, fuori Anthony Davis #NBA - fabrozioo : l'all star se lo meritava più Horford di Middleton -