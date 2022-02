Ultime Notizie Roma del 03-02-2022 ore 19:10 (Di giovedì 3 febbraio 2022) Romadailynews radiogiornale siamo di nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera la redazione al microfono Giuliano Ferrigno si allentano le misure restrittive in Italia il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto senza il voto della Lega troppo quindi alle restrizioni anche in zona rossa perché è vaccinato che validità ha il certificato verde che per chi apre dosi è indefinita ha detto il premier Mario Draghi mentre per quanto riguarda la scuola e vaccinati non avranno più in didattica a distanza questi provvedimenti ha spiegato il Presidente del Consiglio vanno nella direzione di ancora maggiore di apertura del paese nelle prossime settimane andremo avanti su questo percorso di riapertura ha detto draghi sulla base delle evidenze scientifiche continuando a seguire l’andamento della curva epidemiologica Annunceremo un calendario di superamento delle ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 3 febbraio 2022)dailynews radiogiornale siamo di nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera la redazione al microfono Giuliano Ferrigno si allentano le misure restrittive in Italia il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto senza il voto della Lega troppo quindi alle restrizioni anche in zona rossa perché è vaccinato che validità ha il certificato verde che per chi apre dosi è indefinita ha detto il premier Mario Draghi mentre per quanto riguarda la scuola e vaccinati non avranno più in didattica a distanza questi provvedimenti ha spiegato il Presidente del Consiglio vanno nella direzione di ancora maggiore di apertura del paese nelle prossime settimane andremo avanti su questo percorso di riapertura ha detto draghi sulla base delle evidenze scientifiche continuando a seguire l’andamento della curva epidemiologica Annunceremo un calendario di superamento delle ...

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Diretta/ Potenza Foggia (risultato 2 - 1) streaming video tv: la ribalta Burzio! Pessime notizie per i padroni di casa del Potenza, ultimi in classifica con soli 15 punti, frutto ... la settima nelle ultime nove partite in cui sono arrivati solamente nove punti. Il Foggia ha ...

GRID Legends: trailer sulle caratteristiche Per le ultime notizie su GRID, potete visitare il sito web e i canali social su Instagram , Twitter e Facebook . Qui sotto potete vedere il trailer, qui, qualora vogliate, vi consigliamo di dare una ...

Coronavirus ultime notizie. Ema: bene vaccino Omicron ma esplorare multivalenti. Salvini positivo al ... Il Sole 24 ORE Roma, Mourinho studia il Genoa: drone, filmati e analisi sul maxischermo Così prima di cominciare l’allenamento tra parte atletica e poi tattica il tecnico ha voluto studiare con la squadra le ultime partite giocate dai suoi per analizzare i lati positivi e quelli negativi ...

Covid Italia, oggi 112.691 nuovi casi e 414 decessi Sono 112.691 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 118.994. Le vittime sono invece 414, mentre ieri erano state 395. Sono 915.337 i ...

