Terribile incidente | si ribalta con l’auto | morto ragazzo di 22 anni

Terribile incidente questa sera a Pontinia, in provincia di Latina: un ragazzo di appena 22 anni è morto dopo aver perso il controllo della sua auto. La tragedia è avvenuta nella serata di oggi, 3 gennaio, nell'area industriale di Pontinia. Si ribalta con l'auto, morto un ragazzo di 22 anni Il giovane era alla guida di una Nissan Juke quando improvvisamente, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è finiti fuori dalla sede stradale, finendo la sua corsa ribaltandosi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma nonostante i tentativi di salvarlo, per il giovane, un 22enne originario di Fondi, non c'era più nulla da fare. Presenti anche i vigili del fuoco.

Ultime Notizie dalla rete : Terribile incidente Reggio Emilia, studentessa universitaria muore in un incidente mentre consegna le pizze Si sono svolti questo pomeriggio i funerali di Elena Russo, la ragazza di 20 anni di Reggio Emilia deceduta tragicamente in un terribile incidente stradale nella serata di domenica scorsa mentre consegnava le pizze. La ragazza percorreva via Tirabassi verso Castelbaldo, poco prima di San Rigo a bordo della sua Fiat Punto . ...

Brianza, terribile incidente sul lavoro: morto un operaio di 50 anni Terribile incidente sul lavoro in Brianza: un operaio di 50 anni ha perso la vita dopo essere stato schiacciato da una piattaforma elevatrice. Terribile incidente sul lavoro in Brianza: un operaio di ...

Terribile incidente a Viterbo: perde il controllo dell’auto e rimane incastrato tra lamiere, grave un... Radio Colonna Tasse non pagate per oltre un milione. L’ex pilota Nannini rischia il processo per bancarotta Pilota di Formula 1 di successo. A un passo da un ingaggio in Ferrari. Una carriera stroncata da un terribile incidente in elicottero: è il 1990 quando, all’apice della fama, rimane gravemente ...

Incidente sul lavoro, operaio gravissimo Terribile incidente sul lavoro in Brianza: un operaio di 50 anni ha perso la vita dopo essere stato schiacciato da una piattaforma elevatrice. Ennesimo incidente sul lavoro che ancora una volta è ...

