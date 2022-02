(Di giovedì 3 febbraio 2022) In questo periodo storico, istanno acquisendo sempre più importanza nelle strategie di mercato:sempre di più, infatti, i calciatori che fanno di tutto per andare in scadenza di...

Advertising

Pall_Gonfiato : #Smalling duro: “I #procuratori sono sopravvalutati, sono i giocatori che decidono se cambiare maglia” -

Ultime Notizie dalla rete : Smalling duro

SOS Fanta

Durante la gara di domenica contro i capitolini, il giovane è stato vittima di un contrastocon, unito poi ad un movimento a centrocampo che ha peggiorato il colpo. Si parla di uno ...Al 32', dopo un tackledi, l'attaccante Federico Chiesa è costretto ad uscire e a dare forfait per un problema al ginocchio . Presentatosi in stampelle al J Medical, gli esami hanno ...Al Castellani giallorossi in campo a partire dalle ore 18. Mourinho ritrova Smalling e Mancini. In attacco spazio alla coppia Abraham-Zaniolo ...Al Castellani giallorossi in campo a partire dalle ore 18. Mourinho ritrova Smalling e Mancini. In attacco spazio alla coppia Abraham-Zaniolo ...