Perotti: «Salernitana, io ci credo» (Di giovedì 3 febbraio 2022) di Marco De Martino SALERNO – El Monito è tornato. Diego Perotti è ufficialmente un calciatore della Salernitana. L’argentino rinasce in maglia granata, casacca che indosserà almeno fino al prossimo 30 giugno indossando la numero 88. Doppio 8 come il numero che da sempre porta sulle spalle e che si è tatuato sulla schiena assieme al Colosseo, simbolo della sua amata Roma. Proprio in giallorosso vive i suoi anni più belli, arrivando alla semifinale di Champions League da protagonista accanto al suo amico di mille battaglie Federico “El Comandante” Fazio. Ora, dopo aver lottato e sgomitato fianco a fianco sia a Siviglia ad inizio carriera sia nella Capitale al culmine della loro avventura professionale, i due argentini lo faranno anche a Salerno, a caccia di un obiettivo per il quale mai avevano pensato di giocare, la salvezza. Diego ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 3 febbraio 2022) di Marco De Martino SALERNO – El Monito è tornato. Diegoè ufficialmente un calciatore della. L’argentino rinasce in maglia granata, casacca che indosserà almeno fino al prossimo 30 giugno indossando la numero 88. Doppio 8 come il numero che da sempre porta sulle spalle e che si è tatuato sulla schiena assieme al Colosseo, simbolo della sua amata Roma. Proprio in giallorosso vive i suoi anni più belli, arrivando alla semifinale di Champions League da protagonista accanto al suo amico di mille battaglie Federico “El Comandante” Fazio. Ora, dopo aver lottato e sgomitato fianco a fianco sia a Siviglia ad inizio carriera sia nella Capitale al culmine della loro avventura professionale, i due argentini lo faranno anche a Salerno, a caccia di un obiettivo per il quale mai avevano pensato di giocare, la salvezza. Diego ...

