Olimpiadi Pechino 2022 | prima prova discesa maschile sci alpino | Rogentin il più rapido | terzo Innerhofer

Stefan Rogentin è il più veloce nella prima prova della discesa libera maschile di sci alpino a Xiaohaituo, nella Contea di Yanqing, è tutto pronto per le Olimpiadi di Pechino 2022. Lo svizzero scia in 1:44.00 ed ottiene il tempo migliore, mettendosi alle spalle tutti i suoi rivali. Seconda piazza per lo spagnolo Adur Extezarreta, che approfitta del vento favorevole e chiude ad appena otto centesimi dalla vetta. Sul gradino più basso del podio virtuale c'è un italiano, ovvero Christof Innerhofer, il quale resta a lungo in vetta ma alla fine deve accontentarsi della terza posizione in virtù del suo 1:44.26. prova in cui, va sottolineato, i tempi lasciano il tempo che trovano. La pista è infatti ...

