Olimpiadi invernali | programma del 4 febbraio | oggi la cerimonia d’apertura

(Di giovedì 3 febbraio 2022)di Beijing 2022, i giochi su ghiaccio e neve proseguono con le battaglie nel curling e dell’Hockey su ghiaccio. Tuttavia l’evento che di sicuro attirerà su di sé la curiosità di numerosissimi appassionati degli sport, è ladei giochi, che si preannuncia spettacolare e coloratissima. Al via anche il pattinaggio di figura Ecco cosa prevede ilodierno. Beijing 2022, ildi mercoledì 41.35 – Curling: sessione 5 doppio misto (Svezia-Australia, Canada-Svizzera, Italia-Norvegia) 2.05 – Slittino: prova 5 singolo uomini 3.00 – Pattinaggio di figura: team event,corto maschile 3.50 – Slittino: prova 6 singolo uomini 4.00 – Sci alpino: ...

Pechino 2022 , ci siamo. Domani i Giochidebuttano con la Cerimonia Inaugurale (anche se le gare di curling sono già cominciate e, ...Indiscrezioni pazzesche alla vigilia delleOrmai è tutto pronto a Pechino per l'inaugurazione delle2022 . Dal 4 al 20 febbraio , la capitale cinese ospiterà la 24ma edizione dei Giochi , che segue all'edizione coreana di PyeongChang nel 2018 . Pechino sarà la prima città nella ...Sono iniziate ieri i Giochi Olimpici Invernali Beijing 2022, con le prime sessioni per il Curling, si è proseguito oggi ancora con il Curling e poi con il Freestyle, questa notte ancora Curling e le ...Le Olimpiadi invernali di Beijing saranno visibili su diverse piattaforme streaming e canali tv, sia pure con madalità e tempi diversi. La Rai dedicherà spazio alle diverse gare, così come farà Sky, ...