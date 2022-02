Olimpiadi Invernali Pechino 2022, le gare del 3 Febbraio (diretta Discovery+ e Rai) (Di giovedì 3 febbraio 2022) Le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 saranno protagoniste giovedì 3 Febbraio con un’intensa giornata, preludio della Cerimonia d’Apertura che andrà in scena venerdì 4 Febbraio.. Sotto i riflettori la prima prova cronometrata della discesa libera maschile, prosegue il torneo di curling doppio misto, spazio anche alle prime partite del torneo di hockey su ghiaccio femminile. Da non perdere le prove di slittino e il curling, che vedrà in gara anche la coppia italiana Constantini-Mosaner.Calendario gare Giovedi 3 Febbraio 2022Ore 2.05, CURLING: sessione 2 doppio misto... Leggi su digital-news (Di giovedì 3 febbraio 2022) Ledisaranno protagoniste giovedì 3con un’intensa giornata, preludio della Cerimonia d’Apertura che andrà in scena venerdì 4.. Sotto i riflettori la prima prova cronometrata della discesa libera maschile, prosegue il torneo di curling doppio misto, spazio anche alle prime partite del torneo di hockey su ghiaccio femminile. Da non perdere le prove di slittino e il curling, che vedrà in gara anche la coppia italiana Constantini-Mosaner.CalendarioGiovedi 3Ore 2.05, CURLING: sessione 2 doppio misto...

Advertising

Eurosport_IT : ???? Albertville, 1992 Alberto Tomba vince il suo terzo oro olimpico trionfando nello slalom gigante, bissando così… - Coninews : Talento intramontabile dello snowboard parallelo. Per Roland #Fischnaller quelle di #Beijing2022 saranno le seste O… - Eurosport_IT : ???? Vancouver, 2010 Giuliano “Razzo” Razzoli riporta l’oro olimpico nello slalom speciale in Italia, 22 anni dopo A… - isa_06000 : Uuuu il curling alle Olimpiadi invernali - VperViola : RT @LiveSpinoza: Sentiti gli inni per le Olimpiadi invernali, Sofia Goggia si è data al padel. [@Daniele_Zip] -